Китайское издание объяснило, почему США не нападают на Россию

Соединенные Штаты не рассматривают нападение на Россию, потому что опасаются ее стратегических ядерных сил. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

Автор статьи считает, что в современном мире страна считается гегемоном, если у нее есть стратегические ядерные сил. Их также называют «секретом обеспечения мира».

Журналист отметил, что Вашингтон по-прежнему остерегается Москвы, несмотря на развал СССР и сокращение оборонного бюджета. По мнению автора, российские стратегические ядерные силы находятся в полной боевой готовности, что «вынуждает американцев держать порох сухим».

В статье говорится, что главенствующую роль среди российского ядерного вооружения занимают ракеты наземного базирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о создании ударных комплексов, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны.