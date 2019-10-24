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Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

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 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

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10:39   24 Октября 2019
Россия

Китайское издание объяснило, почему США не нападают на Россию

Китайское издание объяснило, почему США не нападают на Россию

Соединенные Штаты не рассматривают нападение на Россию, потому что опасаются ее стратегических ядерных сил. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

Автор статьи считает, что в современном мире страна считается гегемоном, если у нее есть стратегические ядерные сил. Их также называют «секретом обеспечения мира».

Журналист отметил, что Вашингтон по-прежнему остерегается Москвы, несмотря на развал СССР и сокращение оборонного бюджета. По мнению автора, российские стратегические ядерные силы находятся в полной боевой готовности, что «вынуждает американцев держать порох сухим».

В статье говорится, что главенствующую роль среди российского ядерного вооружения занимают ракеты наземного базирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о создании ударных комплексов, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #китай #ядерное оружие

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