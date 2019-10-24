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10:36   24 Октября 2019
Россия

Россия представит национальные стандарты качества «зеленой продукции»

Россия представит национальные стандарты качества «зеленой продукции»

Россия представит национальные стандарты качества «зеленой продукции». Как сообщает Роскачество, в скором времени документы представят для рассмотрения в Росстандарт.

С нового года в России вступает в силу закон об органической продукции, в котором будет четко регламентирована расшифровка этого понятия, нормы производства, хранения и продажи эко-продукции, а также ее маркировки. 

Как сообщается в пресс-релизе Роскачества, ведомство готовит для рассмотрения шесть национальных стандартов, которые определят категории продуктов и регламент по их производству. Кроме того, в России на законодательном уровне разделят «органическую» и «зеленую» продукции, а для нее будет создан специальный отдельный реестр. По мнению законодателей, это избавит россиян от путаницы при покупке таких продуктов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #росстандарт #роскачество

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