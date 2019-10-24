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10:31   24 Октября 2019
Россия

ФСБ опубликовала данные о финских концлагерях в Карелии

ФСБ опубликовала данные о финских концлагерях в Карелии

Документы о финских концентрационных лагерях в Петрозаводске впервые были обнародованы Управлением ФСБ по Республике Карелия.

Так, первый «лагерь смерти» основали в Петрозаводске 24 октября 1941 года, позже здесь появились еще пять. Документы представляют собой девять машинописных листов. В них указаны фамилии руководителей объектов, показания свидетелей и список предателей и изменников. В последнем находятся много финнов, также есть и русские.

Отмечается, что концлагеря были обнесены колючей проволокой, периметр и сама территория охранялись. В общей сложности, в них содержались порядка 25 тысяч узников, которые были подвержены голоду и унижениям.

В этих местах имели место телесные наказания за любую, даже самую маленькую, провинность. Например, одного из мужчин направили на лесоразработку, где он заболел. Узник обратился к врачу, однако тот его избил до потери сознания и вернул в лагерь. Мужчина умер спустя семь дней.

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Автор: Анна Манц
#карелия #фсб #концлагерь #финлядния

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