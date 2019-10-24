Сбербанк опроверг сообщения об утечке персональных данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке персональных данных 11,5 тысячи клиентов. Эти сообщения в банке назвали «слухами и домыслами».

«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — заявили представители организации.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что на черном рынке оказались личные данные клиентов Сбербанка. Согласно информации газеты, база содержит около миллиона строк, включая паспортные данные, прописку, адрес проживания, номер телефона, счет, сумму остатка или задолженности, клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты.

В Сбербанке подчеркнули, что это все домыслы. Комментировать ситуацию представители банка отказались.