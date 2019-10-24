Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
10:09   24 Октября 2019
Россия

Антибиотики вскоре могут перестать работать, заявили в Роспотребнадзоре

Антибиотики вскоре могут перестать работать, заявили в Роспотребнадзоре

Нужно быть готовыми к тому, что антибиотики перестанут работать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, населению нельзя быть уверенными в том, что инфекционные болезни не страшны, так как есть антибиотик.

По словам главы ведомства, эту проблему уже сейчас нужно решать с другими странами, так как инфекции границ не знают и переносятся по территориям без привязки к границам. Выступая на форуме Россия — Африка, Попова рассказала, что в мире, в том числе и в России, меняется область распространения клещей, комаров и других насекомых и кровососущих. Все они переносят различные инфекционные болезни, к этому нужно быть готовым.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что бесконтрольное употребление антибиотиков и нарушение курса их принятия грозит тем, что они совсем перестанут действовать на организм человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роспотребнадзор #общество #здравоохранение #антибиотики #таблетки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...