Антибиотики вскоре могут перестать работать, заявили в Роспотребнадзоре

Нужно быть готовыми к тому, что антибиотики перестанут работать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, населению нельзя быть уверенными в том, что инфекционные болезни не страшны, так как есть антибиотик.

По словам главы ведомства, эту проблему уже сейчас нужно решать с другими странами, так как инфекции границ не знают и переносятся по территориям без привязки к границам. Выступая на форуме Россия — Африка, Попова рассказала, что в мире, в том числе и в России, меняется область распространения клещей, комаров и других насекомых и кровососущих. Все они переносят различные инфекционные болезни, к этому нужно быть готовым.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что бесконтрольное употребление антибиотиков и нарушение курса их принятия грозит тем, что они совсем перестанут действовать на организм человека.