Туристический налог могут начать собирать в Таллине с 2021 года

Правительство эстонского Таллина думает над введением туристического налога из-за значительного увеличения туристического потока.

Как рассказал заместитель мэра столицы Эстонии Айвар Рийсалу, летом город посетили порядка 650 тысяч круизных путешественников. Это на 30 тысяч больше, чем в аналогичный период 2018 года. Как следствие, количество желающих посетить Старый город достигло критического уровня, так как эта достопримечательность и ее инфраструктура не рассчитаны на такое огромное число посетителей.

Зам таллинского главы напомним, что вопрос о вводе туристического налога поднимали еще в прошлом году. Его размер может варьироваться от 50 центов до одного евро на ночь с человека. Собранные средства планируют направить на развитие и поддержание Старого города, указал он. Такое нововведение появится в городе не ранее 2021 года.

Стоит отметить, что среднестатистический турист тратит в Таллине около 80 евро, что равно примерно пяти с половиной тысячам рублей.