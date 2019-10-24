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10:12   24 Октября 2019
Весь мир

Туристический налог могут начать собирать в Таллине с 2021 года

Туристический налог могут начать собирать в Таллине с 2021 года

Правительство эстонского Таллина думает над введением туристического налога из-за значительного увеличения туристического потока.

Как рассказал заместитель мэра столицы Эстонии Айвар Рийсалу, летом город посетили порядка 650 тысяч круизных путешественников. Это на 30 тысяч больше, чем в аналогичный период 2018 года. Как следствие, количество желающих посетить Старый город достигло критического уровня, так как эта достопримечательность и ее инфраструктура не рассчитаны на такое огромное число посетителей.

Туристический налог могут начать собирать в Таллине с 2021 года

Зам таллинского главы напомним, что вопрос о вводе туристического налога поднимали еще в прошлом году. Его размер может варьироваться от 50 центов до одного евро на ночь с человека. Собранные средства планируют направить на развитие и поддержание Старого города, указал он. Такое нововведение появится в городе не ранее 2021 года.

Стоит отметить, что среднестатистический турист тратит в Таллине около 80 евро, что равно примерно пяти с половиной тысячам рублей.

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Автор: Анна Манц
#эстония #таллин #туристический налог

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