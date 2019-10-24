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«Аэрофлот» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за задержки авиарейса из Белгорода

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9:53   24 Октября 2019
Россия

«Аэрофлот» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за задержки авиарейса из Белгорода

«Аэрофлот» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за задержки авиарейса из Белгорода

Компанию «Аэрофлот» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за задержки авиарейса из Белгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную межрегиональную транспортную прокуратуру.

Как сообщили в ведомстве, «Аэрофлот» задержал на три часа авиарейс Белгород — Москва. Причиной стала техническая неисправность, резервного самолета пассажирам не предоставили. Прокуратура завела уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Ранее должностные лица авиакомпании также получили штраф за массовую задержку багажа в столичном аэропорту Шереметьево летом 2019 года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #аэрофлот #штраф #общество

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