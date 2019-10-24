Представители «оппозиции» нашли новую «сакральную жертву» в лице замглавы «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова. Однако они не учли, что мужчину подозревают в мошенничестве, взяточничестве и вымогательстве. Более того, он уже четырежды был судим за эти преступления, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Комитет за гражданские права» — это благотворительная организация, которая помогает людям, имеющим проблемы с законом, в защите их прав и свобод. За свои услуги организация требует обязательные «пожертвования».

На днях Маякова задержали, сообщил председатель комитета Андрей Бабушкин. По его словам, полиция обыскала офис, а также квартиру замглавы комитета. Перед приходом правоохранителей в офис явился клиент, которому была оказана помощь ранее. Мужчина хотел передать правозащитнику деньги, однако Маяков предложил оформить их как пожертвование. Таким образом, к моменту появления полиции денег на руках у Маякова не было, так что доказать факт вымогательства будет сложно.

Если рассмотреть состав «Комитета за гражданские права», возникнет много вопросов. В частности, Маякова уже пятый раз ловят на мошенничестве, кроме того, известно о его сотрудничестве с американскими фондами Макартуров и USAID, которые известны как организаторы цветных революций.

Сам Бабушкин отстаивает права состоятельных заключенных. Например, осужденного за терроризм бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, одновременно подозреваемого в крупных хищениях.

Другой заместитель Бабушкина, правозащитник Александр Махаев, 8 октября был задержан по подозрению в краже. По мнению полиции, он выступил наводчиком, направив воров в квартиру своего товарища Маякова. Причиной, как считается, стала изощренная месть.