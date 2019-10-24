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«Аэрофлот» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за задержки авиарейса из Белгорода

«Аэрофлот» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за задержки авиарейса из Белгорода

 Блокировки Telegram не означают запрет на пользование мессенджером, заявили в Минкомсвязи

Блокировки Telegram не означают запрет на пользование мессенджером, заявили в Минкомсвязи
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Эксперт с оптимизмом отнесся к идее совместного патрулирования на границе Турции и Сирии

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 Желание США «вернуться в игру» в Сирии никто не воспринимает всерьез, уверены в Совфеде

Желание США «вернуться в игру» в Сирии никто не воспринимает всерьез, уверены в Совфеде
9:30   24 Октября 2019
Россия

Блокировки Telegram не означают запрет на пользование мессенджером, заявили в Минкомсвязи

Блокировки Telegram не означают запрет на пользование мессенджером, заявили в Минкомсвязи

Блокировки Telegram не означают запрет на пользование мессенджером, заявил глава министерства связи и коммуникаций Алексей Волин. По его словам, попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер в стране не означают, что им необходимо перестать пользоваться.

Как подчеркнул Волин, пользоваться Telegram в России законно.

Роскомнадзор начал блокировать сервис Telegram после решения суда, так как руководство Telegram отказалось передавать ключи шифрования в ФСБ. Сервис по-прежнему является доступным ряду пользователей. Глава РКН Александр Жаров заявил, что сейчас ведомство работает над полной блокировкой приложения, первые результаты можно будет увидеть в течение ближайшего года, передает РИА Новости. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #telegram #роскомнадзор #общество

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