Блокировки Telegram не означают запрет на пользование мессенджером, заявили в Минкомсвязи

Блокировки Telegram не означают запрет на пользование мессенджером, заявил глава министерства связи и коммуникаций Алексей Волин. По его словам, попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер в стране не означают, что им необходимо перестать пользоваться.

Как подчеркнул Волин, пользоваться Telegram в России законно.

Роскомнадзор начал блокировать сервис Telegram после решения суда, так как руководство Telegram отказалось передавать ключи шифрования в ФСБ. Сервис по-прежнему является доступным ряду пользователей. Глава РКН Александр Жаров заявил, что сейчас ведомство работает над полной блокировкой приложения, первые результаты можно будет увидеть в течение ближайшего года, передает РИА Новости.