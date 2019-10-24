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9:24   24 Октября 2019
Россия

Медведь напал на жителя Кузбасса

Медведь напал на жителя Кузбасса

Тело 64-летнего мужчины обнаружено в лесном массиве Топкинского района Кемеровской области. По предварительным данным, на него напал медведь. Проводится проверка, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Это первый зафиксированный в этом году случай нападения медведя на человека в Кузбассе. В этом году медведи дважды нападали на пасеки и один раз — на домашний скот. Всего в регионе обитает более трех тысяч особей бурого медведя.

Установлено, что житель Топкинского района отправился в лес, взяв ружье, но не вернулся в назначенное время. Его сын вместе с приятелем отправились искать мужчину и встретили медведя. Они выстрелили и забрались на дерево. В темноте было непонятно, попали ли они в зверя, поэтому молодые люди позвонили егерю, который прибыл на место и обнаружил застреленного медведя и тело пропавшего охотника.

Следствию предстоит установить причины смерти мужчины и имел ли он разрешение на охоту.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведь #кемеровская область #охота

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