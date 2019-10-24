Ущерб сельского хозяйства Японии от тайфуна «Хагибис» превысил 902 миллиона долларов

Тайфун «Хагибис», который обрушился на Японию 12-13 октября, нанес сельскому хозяйству страны ущерб в 98 миллиардов иен (более 902 миллионов долларов, повредив фруктовые сады, рисовые поля, порты и прибрежные фабрики по переработке морепродуктов – в общей сложности более 7 тысяч объектов.

Об этом в четверг сообщает японское общественное телевидение, приводя суммированные данные по разрушениям от удара стихии по всем 38 пострадавшим от тайфуна префектурам. Как ожидается, по мере продолжения поисково-спасательных операций и работ по разбору завалов сумма ущерба будет возрастать.

На данный момент известно о 84 погибших в результате стихийного бедствия, однако пропавшими без вести до сих пор считаются еще десять человек. 4000 тысячи беженцев из наиболее пострадавших районов до сих пор остаются во временных пунктах размещения, при этом 29 тысяч квартир и частных домов к утру четверга остаются отрезанными от водопроводной системы. Восстановительные работы продолжаются.