Желание США «вернуться в игру» в Сирии никто не воспринимает всерьез, уверены в Совфеде

США подает сигналы о желании «вернуться в игру» в Сирии, где идет борьба с курдами-террористами, но никто не воспринимает это желание всерьез, уверен российский сенатор, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. Как отметил политик, Соединенные Штаты подают сигналы и угрозы, но на них никто не обращает внимания.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, что снимает санкции с Турции после заявления о том, что Анкара прекратила антитеррористическую операцию на севере Сирии. Президент США заявил, что часть американских военных останется на севере САР, а также призвал Анкару и другие государства опасаться сделок с Россией по вопросам Сирии.

По мнению сенатора Олега Морозова, похоже, что заявление Трампа никто не воспринял всерьез, хотя он активно пытается вернуться «в игру», угрожая своими заявлениями, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании, он включает в себя 10 пунктов. В нем отмечается, что военная полиция РФ и пограничная служба Сирии входит на сирийскую сторону за пределы границы антитеррористической операции днем в среду, 23 октября. Они посодействуют выводу курдов-террористов и их вооружения на 30 километров от границ. Вывод подразделений должен продлиться не более 150 часов.