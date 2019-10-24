Эксперт с оптимизмом отнесся к идее совместного патрулирования на границе Турции и Сирии

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что участие России в урегулировании обстановки на сирийско-турецкой границе окажет эффективный успокаивающий эффект на фоне операции против курдов-террористов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Миротворческая помощь РФ – это уже формула, благодаря которой решаются многие разногласия в Сирии», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что есть все основания, чтобы с оптимизмом относиться к идее совместного патрулирования в зоне безопасности. Качественным переговорам способствует личное участие российского президента Владимира Путина. В ходе них, по мысли Кошкина, будут взаимовыгодно решаться острые вопросы и заново выстраиваться доверительные отношения, направленные на достижение мира.

Напомним, 22 октября лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели многочасовые переговоры. В итоге был подписан меморандум по урегулированию в САР. В документе говорится, что на территорию буферной зоны на сирийско-турецкой границе войдут российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они должны будут обеспечить отвод курдских радикалов с этих земель в течение 150 часов.