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Эксперт с оптимизмом отнесся к идее совместного патрулирования на границе Турции и Сирии

Эксперт с оптимизмом отнесся к идее совместного патрулирования на границе Турции и Сирии

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9:24   24 Октября 2019
Весь мир

Эксперт с оптимизмом отнесся к идее совместного патрулирования на границе Турции и Сирии

Эксперт с оптимизмом отнесся к идее совместного патрулирования на границе Турции и Сирии

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что участие России в урегулировании обстановки на сирийско-турецкой границе окажет эффективный успокаивающий эффект на фоне операции против курдов-террористов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Миротворческая помощь РФ – это уже формула, благодаря которой решаются многие разногласия в Сирии», — сказал эксперт. 

Он подчеркнул, что есть все основания, чтобы с оптимизмом относиться к идее совместного патрулирования в зоне безопасности. Качественным переговорам способствует личное участие российского президента Владимира Путина. В ходе них, по мысли Кошкина, будут взаимовыгодно решаться острые вопросы и заново выстраиваться доверительные отношения, направленные на достижение мира.

Напомним, 22 октября лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели многочасовые переговоры. В итоге был подписан меморандум по урегулированию в САР. В документе говорится, что на территорию буферной зоны на сирийско-турецкой границе войдут российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они должны будут обеспечить отвод курдских радикалов с этих земель в течение 150 часов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #сирия #патрулирование

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