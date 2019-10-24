Европарламент примет резолюцию с осуждением операции Турции против курдов-террористов

Голосование по резолюции с осуждением операции Турции против курдов-террористов в Сирии состоится в Европарламенте сегодня, 24 октября. Документ предлагает ЕС ввести визовые запреты в отношении турецких должностных лиц, а также приостановить торговые преференции для турецкой сельхозпродукции.

«ЕП призывает Совет ЕС ввести ряд целенаправленных санкций и визовых запретов в отношении турецких должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в ходе нынешней военной интервенции», — сказано в резолюции.

Также Европарламент призывает Совет ЕС рассмотреть возможность приостановки действия торговых льгот в рамках соглашения о сельскохозяйственной продукции в качестве меры сдерживания, а «в крайнем случае, о приостановке действия Таможенного союза ЕС-Турция».

Кроме того, в документе говорится об обеспокоенности в связи с тем, что «сотни заключенных ИГ*» бегут из сирийских лагерей на фоне наступления Турции.

Напомним, Анкара проводила операцию «Источник мира» 9-22 октября. Она была направлена против курдских формирований и террористов ИГ*. Также ее целью было создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

22 октября лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после многочасовых переговоров подписали меморандум по урегулированию в Сирии. Согласно ему, на территорию буферной зоны на сирийско-турецкой границе войдут российская военная полиция и военнослужащие САР. Они должны будут обеспечить отвод курдских террористов с этих территорий в течение 150 часов.

*Террористическая организация, запрещена в РФ