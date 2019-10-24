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8:01   24 Октября 2019
Весь мир

Курды-террористы вынуждены отказаться от планов по расчленению Сирии, заявил эксперт

Курды-террористы вынуждены отказаться от планов по расчленению Сирии, заявил эксперт

Москва и Анкара не оставили курдам-боевикам простора для маневров в Сирии. Об этом заявил агентству «Экономика сегодня» военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, курды-террористы сейчас вынуждены отказываться от сепаратистских планов, поскольку они не имеют в регионе политического веса. Эксперт подчеркнул, что официальный Дамаск дал понять, что о какой-либо автономии или государственности речи идти не может - Сирия сохранит свою территориальную целостность.

Коновалов отмечает, что курдским боевикам придется складывать оружие и договариваться, несмотря на попытки выторговать какие-либо преференции для себя.

Военный эксперт подчеркнул, что позиция правительства жестка - курдам придется вернуться к той жизни, которая у них была до войны.

«Вопрос уже поставлен ребром – политических амбиций у курдов-боевиков быть не может, равно как и недопустимо разжигание новых конфликтов», - заключил Коновалов.

Напомним, операция Анкары «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа «Исламского государства» (террористическая организация, запрешена запрещена в РФ) началась две недели назад. Ее целью является создание 30-километровую буферную зону безопасности.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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