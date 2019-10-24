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 Зеленский три часа обсуждал с советниками требования Трампа расследовать коррупцию

Зеленский три часа обсуждал с советниками требования Трампа расследовать коррупцию
7:30   24 Октября 2019
Весь мир

Зеленский три часа обсуждал с советниками требования Трампа расследовать коррупцию

Зеленский три часа обсуждал с советниками требования Трампа расследовать коррупцию

Украинский президент Владимир Зеленский еще до своей инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

Ситуация вокруг Трампа, Байденов и властей Украины оказались в центре внимания из-за беседы президентов США и Украины в июле, когда Трамп пытался заставить Киев начать расследование коррупционного скандала с участием Хантера Байдена-младшего.

Седьмого мая Зеленский после первого телефонного разговора с главой Белого дома, состоявшегося 22 апреля, собрал небольшую группу советников в Киеве. Изначально встреча должна была быть посвящена энергетическим нуждам Украины, но вместо этого ее участники провели большую часть трехчасовой дискуссии за обсуждениями требований американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани.

Участниками встречи были глава офиса Зеленского Андрей Богдан, помощник украинского президента Андрей Ермак, бывший дипломат США Амос Хохштайн и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #зеленский

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