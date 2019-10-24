Министры обороны стран НАТО обсудят операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Турецкая операция на северо-востоке Сирии против курдов-террористов станет центральной темой плановой встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщают РИА «Новости».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи сообщил, что министры обсудят инициативу главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международных миротворческих сил для контроля безопасности на северо-востоке САР.

Генсек НАТО признал, что дискуссия ожидается тяжелой, поскольку между странами объединения есть серьезные разногласия по поводу обстановки в Сирии.

Одной из наиболее важных тем станет принятие списка требований к правительствам стран НАТО пообеспечению безопасности национальных систем телекоммуникаций и проектируемых сетей 5G, включая их защиту от чрезмерных иностранных инвестиций.

Также министры стран-членов альянса в очередной раз обсудят необходимость повышения расходов стран НАТО до двух процентов от ВВП, обсудят операцию в Афганистане и оценят уровень готовности своих сил в Европе для «сдерживания России».