Число подтопленных поселков в Хабаровском крае уменьшилось за день

Семь населенных пунктов из четырнадцати, подтопленных паводком в Хабаровском крае, к утру четверга освободились от воды. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

За минувшие сутки полностью освободились от воды населенные пункты Верхний Нерген, Гайтер, Мариинский Рейд, Богородское, Сусанино, Мариинское и Кальма.

На данный момент в зоне паводка продолжают оставаться семь населенных пунктов. В частности, в них подтоплено три усадебных участка и три участка дороги.

За сутки уровень воды реки у Комсомольска-на-Амуре опустился на 29 сантиметров – до 205 сантиметров. У регионального центра он снизился на десять, до 79 сантиметров. У Николаевска-на-Амуре на восемь - до 190 сантиметров.

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за паводка. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае оценивается в два миллиарда рублей.