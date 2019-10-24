Сноуден рассказал, что попал в России в «ловушку»

Экс-сотрудник спецслужб РФ Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не делает его жизнь легче. Об этом рассказал американскому комментатору Джо Рогану.

По словам Сноудена, ему не легче от того, что он «попал в ловушку в стране, которую я не выбирал». Он напомнил, что когда он направлялся в Латинскую Америку, американские власти аннулировали его паспорт.

Сноуден заявил, что находиться в оппозиции политике властей одновременно и России, и США ему сложно.

«Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо… Я ни с кем не связан», - заявил Сноуден.

Бывший сотрудник спецслужб не исключил, что в какой-то момент власти РФ могут не продлить вид на жительство, который ему нужно обновлять каждые три года.

Экс-сотрудник спецслужб подчеркнул, что если бы он хотел жить в безопасности, то находился бы до сих пор на Гавайях и «зарабатывал бы кучу денег, шпионя за всеми вами».