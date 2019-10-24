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 Россия направит Армении ноту протеста из-за многомиллионного срыва тендера на оружие

Россия направит Армении ноту протеста из-за многомиллионного срыва тендера на оружие
5:12   24 Октября 2019
Весь мир

Россия направит Армении ноту протеста из-за многомиллионного срыва тендера на оружие

Россия направит Армении ноту протеста из-за многомиллионного срыва тендера на оружие

Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать ситуацию. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на копию документа.

В тендере участвовала российская компания ORSIS, которая входит в группу «Промтехнологии». В августе ее официальный представитель сообщал, что после срыва тендера на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в Армении возбудили уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Однако, позже данную информацию опровергли официально.

Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что нота уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана в министерство иностранных дел Армении. Отмечается, что ORSIS была отклонена на участие в тендере без веских оснований, а саму компанию немотивированно включили в список недобросовестных поставщиков армянского оборонного ведомства.

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Автор: Олег Королев
#россия #армения #тендер

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