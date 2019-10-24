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4:49   24 Октября 2019
Весь мир

Турция воюет только с курдами-террористами, поддерживая мирных жителей

Турция воюет только с курдами-террористами, поддерживая мирных жителей

Принятые в ходе недавней встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана соглашения должны существенно снизить активность вооруженных курдских группировок и полностью ограничить тлетворное влияние США. Об этом заявил в интервью ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, турки всегда разделяли понятия «курдские жители» и «курдские террористы». Целью операции «Источник мира» является противодействие именно последним.

Эксперт сообщил, что вхождение курдов в органы управления на севере является реальным и логичным процессом, поскольку речь идет не о боевиках. Он отметил, что Турция ведет борьбу против Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней группировок. «Она признана террористической далеко не только Анкарой», - заявил Кошкин.

По мнению собеседника ФАН, контакты между сторонами наладятся.

«Ведь и среди порядка трех миллионов сирийских беженцев, которые в свое время бежали от терроризма в Турцию, есть множество представителей курдской национальности», - подчеркнул он.

Кошкин заявил, что миротворческая помощь России - это уже та формула, благодаря которой разрешаются многие разногласия в Сирии. Кроме того, участие российского лидера Владимира Путина в данном процессе будет способствовать качественным переговорам.

«Есть все основания оптимистично смотреть на идею совместного патрулирования в зоне безопасности, необходимость в котором со временем, безусловно, попросту отпадет», - заявил эксперт.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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