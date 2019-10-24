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4:03   24 Октября 2019
Россия

Глава СПЧ Фадеев хочет видеть Россию сильным государством, стоящим на страже прав граждан

Глава СПЧ Фадеев хочет видеть Россию сильным государством, стоящим на страже прав граждан

Телеведущий, журналист и общественный деятель Валерий Фадеев возглавил Совет по правам человека при президенте РФ. Об этом пишет ФАН.

Ранее Фадеев был известен прежде всего. Он успел за годы своей карьеры поработать в таких изданиях, как «Коммерсант», «Известия» и «Эксперт». Также он вел политическое ток-шоу «Структура момента» и выходил в эфир с программой «Время» на Первом канале.

Общественный деятель в мае 2016 года он баллотировался в ГД, но проиграл праймериз. В 2017 он тал секретарем Общественной палаты РФ.

Также он является членом попечительского совета фонда «Вольное дело», который занимается поддержкой и развитием российской науки и образования. На счету фонда более пятисот успешных проектов в 50 российских регионах.

За активную общественную деятельность и за налаживание диалога между государством и гражданами Фадеев получил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фадеев отметил, что можно сколько угодно составлять программы для развития и укрепления общества, однако они не будут реализованы, если их будет некому воплощать. Это означает, что основной упор должен быть направлен на работу с человеком как с гражданином «с большой буквы».

«Государство в первую очередь должно быть крепким. Крепким — не значит репрессивным. Оно должно быть крепким в смысле исполнения своих функций. Чиновники должны быть эффективными. Должны уметь делать свою работу», - заявил Фадеев.

 

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Автор: Олег Королев
#спч #фадеев

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