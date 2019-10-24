Глава СПЧ Фадеев хочет видеть Россию сильным государством, стоящим на страже прав граждан

Телеведущий, журналист и общественный деятель Валерий Фадеев возглавил Совет по правам человека при президенте РФ. Об этом пишет ФАН.

Ранее Фадеев был известен прежде всего. Он успел за годы своей карьеры поработать в таких изданиях, как «Коммерсант», «Известия» и «Эксперт». Также он вел политическое ток-шоу «Структура момента» и выходил в эфир с программой «Время» на Первом канале.

Общественный деятель в мае 2016 года он баллотировался в ГД, но проиграл праймериз. В 2017 он тал секретарем Общественной палаты РФ.

Также он является членом попечительского совета фонда «Вольное дело», который занимается поддержкой и развитием российской науки и образования. На счету фонда более пятисот успешных проектов в 50 российских регионах.

За активную общественную деятельность и за налаживание диалога между государством и гражданами Фадеев получил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фадеев отметил, что можно сколько угодно составлять программы для развития и укрепления общества, однако они не будут реализованы, если их будет некому воплощать. Это означает, что основной упор должен быть направлен на работу с человеком как с гражданином «с большой буквы».