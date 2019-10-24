Беглов обсудил с послом РФ в Белоруссии Мезенцевым грядущую поездку в республику

Губернатор Санкт-Петербурга встретился в среду с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщают «Невские новости».

Стороны обсудили грядущую поездку Беглова в республику, коснулись вопросов перспективы развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества Белоруссии и Петербурга.

Также Беглов и Мезенцев подняли вопрос совместных проектов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, к ним отнесли организацию совместных поисковых отрядов и специальных экскурсий для белорусских школьников, которые интересуются историей Петербурга.

Беглов ранее озвучил данные инициативы на VI Форуме регионов РФ и Белооруссии, который прошел в Петербурге в июле. Он предлагал провести конкурсы по истории и архитектуре Петербурга и наградить победителей поездкой в Северную столицу.

В минувшую среду Беглов по поручению президента РФ организовал прием граждан в президентской приемной в Северо-Западном федеральном округе, на котором горожане озвучивали свои идеи по благоустройству.