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Курды-боевики и Турция пришли к согласию благодаря действиям Путина, заявил эксперт
3:07   24 Октября 2019
Весь мир

Министр обороны РФ провел переговоры с главнокомандующим курдских сил в Сирии

Министр обороны РФ провел переговоры с главнокомандующим курдских сил в Сирии

Переговоры между министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлумом Абдо прошли в среду вечером. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

Переговоры прошли по видеоконференцсвязи. В них также участвовал начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

Шойгу обсудил с Абдо ход выполнения курдской сторонй мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами РФ и Турции 22 октября в Сочи.

Также отмечается, что министр обороны РФ довел до главкома SDF планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования российской военной полиции, а также увеличение часла подразделений в районе сирийско-турецкой границы.

Шойгу также подчеркнул, что мирным жителям, которые проживают в 30-тикилометровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет нужды покидать дама. Гарантом из безопасности станут сирийские пограничники и подразделения военной полиции РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #шойгу

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