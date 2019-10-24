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 Курды-боевики и Турция пришли к согласию благодаря действиям Путина, заявил эксперт

Курды-боевики и Турция пришли к согласию благодаря действиям Путина, заявил эксперт
2:59   24 Октября 2019
Весь мир

Курды-боевики и Турция пришли к согласию благодаря действиям Путина, заявил эксперт

Курды-боевики и Турция пришли к согласию благодаря действиям Путина, заявил эксперт

Россия показала свой авторитет и урегулировала ситуацию с курдами-террористами в Сирии. Об этом заявил в интервью «Политэксперту» военный политолог, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Во вторник на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении сирийских военнослужащих и военной полиции России в зону за пределами операции Анкары.

По его мнению, Россия продемонстрировала свой авторитет на международной арене. Эксперт отметил, что благодаря грамотным действиям президента Владимира Путина удалось разрешить сложную ситуацию.

Перенджиев отметил, что США пытались решить проблему, но они этого не смогли. При этом Россия смогла разрешить ее и добиться согласия.

Эксперт уверен, что российская военная полиция на севере Сирии выступит гарантом обеспечения правопорядка и безопасности. По его словам, они будут контролировать как курдов, так и турков и даже сирицев.

«Они будут осуществлять мониторинг за разграничением военных формирований, которые там сейчас находятся», - заключил политолог.

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Автор: Олег Королев
#путин #сирия #турция #курды

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