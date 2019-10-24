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 Курды-боевики и Турция пришли к согласию благодаря действиям Путина, заявил эксперт

Курды-боевики и Турция пришли к согласию благодаря действиям Путина, заявил эксперт
2:38   24 Октября 2019
Весь мир

Пушков рассказал о важности «фактора Путина» в разрешении ситуации с курдскими боевиками

Пушков рассказал о важности «фактора Путина» в разрешении ситуации с курдскими боевиками

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал подписание между Россией и Турцией меморандума об урегулировании ситуации с курдами-террористами на сирийско-турецкой границе.

Член Совфеда написал в Twitter о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник дал понять, что не станет поддаваться на санкции и угрозы. При этом во вторник, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, он заявил о прекращении военной операции против курдов-террористов.

Пушков отметил, что этот пример демонстрирует разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию.

«Фактор Путина», - заключи сенатор.

Напомним, 22 октября в Сочи Путин и Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписал референдум о взаимопонимании из 10 пунктов. В частности, в нем говорится, что Россия окажет содействие в реализации Аданского соглашения по режиму границы, а также то, что на сирийскую сторону за пределами турецкой операции «Источник мира» будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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