Курдский главнокомандующий поблагодарил Россию за договоренности с Турцией

Главком арабо-курдских отрядов в Сирии SDF) Мазлум Абдо в разговоре с министром обороны России ы Сергеем Шойгу поблагодарил Москву за сохранение курдов в безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Переговоры Шойгу с Абдо проходили в среду вечером по видеоконференцсвязи с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Во вторник президены РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали отвод курдских отрядов в Сирии из 30-километровой зоны вдоль всей турецкой границы.

Абдо сообщил, что хотел бы поблагодарить РФ и лично российского лидера Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа, а также за шаги, которые были предприняты для сокращения боевых действий.

По словам курдского командующего, российская военная полиция и сирийские войска начали свое развертывание во многих района. Абдо отметил, что отряды SDF всячески оказывают им помощь и поддержку.

Также он еще раз поблагодарил Путина, Минобороны РФ и «всех, кто приложил усилия для разработки договоренностей».