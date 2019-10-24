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2:27   24 Октября 2019
Весь мир

Курдский главнокомандующий поблагодарил Россию за договоренности с Турцией

Курдский главнокомандующий поблагодарил Россию за договоренности с Турцией

Главком арабо-курдских отрядов в Сирии SDF) Мазлум Абдо в разговоре с министром обороны России ы Сергеем Шойгу поблагодарил Москву за сохранение курдов в безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Переговоры Шойгу с Абдо проходили в среду вечером по видеоконференцсвязи с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Во вторник президены РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали отвод курдских отрядов в Сирии из 30-километровой зоны вдоль всей турецкой границы.

Абдо сообщил, что хотел бы поблагодарить РФ и лично российского лидера Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа, а также за шаги, которые были предприняты для сокращения боевых действий.

По словам курдского командующего, российская военная полиция и сирийские войска начали свое развертывание во многих района. Абдо отметил, что отряды SDF всячески оказывают им помощь и поддержку.

Также он еще раз поблагодарил Путина, Минобороны РФ и «всех, кто приложил усилия для разработки договоренностей».

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #шойгу

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