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2:04   24 Октября 2019
Весь мир

Доходы террористов оказались для ПНС Ливии важнее конструктивного диалога

Доходы террористов оказались для ПНС Ливии важнее конструктивного диалога

Отказ так называемого ливийского «Правительства национального согласия» (ПНС) от участия в выездном заседании консультативно-делового совета в рамках форума Россия – Африка демонстрирует неготовность Триполи к диалогу. Такое мнение выразил ФАН президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Делегация ПНС Ливии, за которой стоят действующие в стране силы террористов, прибыла в Сочи. В рамках форума Россия - Африка планировалось проведение мероприятия, на которое были приглашены представители ПНС Ливии и временного правительства. Также на заседании олжна была присутствовать делегация ФЗНЦ, двух сотрудников которой похитили террористы ПНС Ливии весной. Ожидалось, что мероприятие станет платформой для диалога, но представители ПНС отказались участвовать в нем.

По его словам, представителям ПНС нечего сказать о данной ситуации. Несмотря на то, что их ждали бизнесмены, инвесторы и серьезные российские компании, которые хотели осбудить совместные проекты, делегация в полном составе не явилась на мероприятие.

«Теперь ко всем их грехам добавилось еще и неуважение к бизнесу, который, несмотря на все эти издержки, готов разговаривать с Триполи», - заявил Малькевич.

Глава ФЗНЦ отмели, что если бы ПНС было заинтересовано в экономическом восстановлении страны, оно бы не упустило данной возможности. Они отказались от участия в проекте, который мог бы реально помочь экономике страны.

«Раз инвестиции им не интересны, получается, им остается пиратство, похищение людей с последующим выкупом, наркотрафик, продажа оружия и прочий криминальный набор», - отметил Малькевич.

Взяв под свое крыло представителей различных террористических группировок, ПНС Ливии само оказалось в заложниках у боевиков. Главным источником дохода для них являются нефтедоллары, которые они могут потерять, если ПНС в Триполи и Палата представителей в Тобруке договорятся.

Делегация ФЗНЦ планировала в рамках мероприятия в Сочи задать ряд неудобных вопросов, в первую очередь о том, будут ли освобождены россияне Самер Суэйфан и Максим Шугалей, которые уже шесть месяцев находятся в подконтрольной террористам тюрьме «Митига».

«Они должны были привезти на форум, вернуть россиян домой. Нет, не готовы возвращать, не готовы общаться публично. Это, конечно, горький вывод из сегодняшнего мероприятия», — отметил Малькевич.

Президент ФЗНЦ планирует передать письмо, адресованное главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу с требованием послать четкий сигнал, когда российские граждане могли бы вернутся домой.

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Автор: Олег Королев
#боевики #ливия #пнс ливии

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