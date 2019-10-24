Доходы террористов оказались для ПНС Ливии важнее конструктивного диалога

Отказ так называемого ливийского «Правительства национального согласия» (ПНС) от участия в выездном заседании консультативно-делового совета в рамках форума Россия – Африка демонстрирует неготовность Триполи к диалогу. Такое мнение выразил ФАН президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Делегация ПНС Ливии, за которой стоят действующие в стране силы террористов, прибыла в Сочи. В рамках форума Россия - Африка планировалось проведение мероприятия, на которое были приглашены представители ПНС Ливии и временного правительства. Также на заседании олжна была присутствовать делегация ФЗНЦ, двух сотрудников которой похитили террористы ПНС Ливии весной. Ожидалось, что мероприятие станет платформой для диалога, но представители ПНС отказались участвовать в нем.

По его словам, представителям ПНС нечего сказать о данной ситуации. Несмотря на то, что их ждали бизнесмены, инвесторы и серьезные российские компании, которые хотели осбудить совместные проекты, делегация в полном составе не явилась на мероприятие.

«Теперь ко всем их грехам добавилось еще и неуважение к бизнесу, который, несмотря на все эти издержки, готов разговаривать с Триполи», - заявил Малькевич.

Глава ФЗНЦ отмели, что если бы ПНС было заинтересовано в экономическом восстановлении страны, оно бы не упустило данной возможности. Они отказались от участия в проекте, который мог бы реально помочь экономике страны.

«Раз инвестиции им не интересны, получается, им остается пиратство, похищение людей с последующим выкупом, наркотрафик, продажа оружия и прочий криминальный набор», - отметил Малькевич.

Взяв под свое крыло представителей различных террористических группировок, ПНС Ливии само оказалось в заложниках у боевиков. Главным источником дохода для них являются нефтедоллары, которые они могут потерять, если ПНС в Триполи и Палата представителей в Тобруке договорятся.

Делегация ФЗНЦ планировала в рамках мероприятия в Сочи задать ряд неудобных вопросов, в первую очередь о том, будут ли освобождены россияне Самер Суэйфан и Максим Шугалей, которые уже шесть месяцев находятся в подконтрольной террористам тюрьме «Митига».

«Они должны были привезти на форум, вернуть россиян домой. Нет, не готовы возвращать, не готовы общаться публично. Это, конечно, горький вывод из сегодняшнего мероприятия», — отметил Малькевич.

Президент ФЗНЦ планирует передать письмо, адресованное главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу с требованием послать четкий сигнал, когда российские граждане могли бы вернутся домой.