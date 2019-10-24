Готовивший покушение на Пригожина экстремист оставлял взрывчатку на хранение в «Пятерочке»

Новый свидетель по делу Владимира Иванютенко, подозреваемого в подготовке покушения на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, рассказал о подготовке подсудимого к преступлению.

Очередное слушание по делу активиста запрещенной в России экстремистской организации «Артподготовка» Иванютенко прошло в Петербурге. В это заседание в зале дал показания тайный свидетель, которого представили как старшего оперуполномоченного по особо важным делам шестого отдела ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ.

В феврале минувшего года экстремиста арестовали при попытке передать элементы для создания самодельной бомбы своему «подельнику», в качестве которого выступил полицейский. Следователи считают, что Иванютенко собирался совершить покушение на жизнь Пригожина.

Агентство «Невские новости» сообщает, что выступавший свидетель не находился в зале суда, но был в соседнем помещении. Из динамика доносился его искаженный голос.

Свидетель рассказал, что замеченный сотрудниками управления Иванютенко принял решение провести оперативный эксперимент. Выяснилось, что ранее к ним поступали сведения о том, что подозреваемый может быть причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и оружия.

Оперативники вышли на человек из окружения Иванютенко, который согласился принять участие в следственном эксперименте. Мужчина записывал беседы на встречах с ним, благодаря чему им удалось выяснить преступные планы террориста.

Так, Иванютенко жаловался на свою жизнь и винил во всех неудачах власть. Подобные убеждения привели его к идее о том, чтобы дестабилизировать общественную обстановку путем покушения на бизнесмена.

«Основная задача его была взбудоражить народ нестабильностью. Также Иванютенко планировал с его же слов ликвидацию бизнесмена Евгения Пригожина путем подрыва кортежа или мест его посещения. Он лишь вынашивал намерения, но не знал, как это сделать», - сообщил цели подозреваемого свидетель.

Оперативник отметил, что Иванютенко ранее передал «добровлльцу» детонатор с граммом тротила, а позже в камере хранения супермаркета «Пятерочка» оставил сверток с 350 граммами взрывчатки для изготовления взрывного устройства. Этот момент запечатлели камеры наблюдения. Ключи он передал участнику эксперимента. Вскоре Иванютенко задержали.

Другим свидетелем по делу стала женщина, которая представилась знакомой Иванютенко. По ее словам, она познакомилась с обвиняемым на так называемых «прогулках свободных людей». Она заявила, что у них в окружении якобы был провокатор, который «приклеился как банный лист» к Иванютенко.

Женщина также заявила, что «провокатор» подарил Иванютенко «две коробочки, связанные веревочкой. Она отметила, что не присутствовала при вручении и «подарка» не видела, однако утверждает, что это был муляж бомбы. На резонный вопрос о том, почему она не обратилась в полицию или просто не выкинула «коробчки», она заявила, что Иванютенко хотел их вернуть.

«Ну что значит выкинуть? И Володя не хранил. Он хотел вернуть. Это что же, 37 год? Что теперь, подарки не принимать? На акции не ходить? Это что же, внедряются шпионы в ряды простых людей?» - эмоционально заявила женщина.

Четвертого октября на заседании суда по делу Иванютенко выступил свидетель Валерий Амельченко, который рассказал об отношении к делу скандального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. Ранее об этом писал ФАН.