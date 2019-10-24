США использовали курдских террористов для дестабилазации Сирии, заявил эксперт

Ультиматум сирийский властей курским боевикам по итогам договоренностей Москвы и Анкары является преддверием окончательной точки в сирийской войне. Об этом заявил в интервью «Экономике сегодня» военный эксперт Иван Коновалов.

Американский телеканал CNN назвал США «крупнейшим геополитическим неудачником» на Ближнем востоке после того, как президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о совместном патрулировании севера САР. Телеканал отметил, что у американской стороны нет места в формировании будущего Сирии, тогда как Путин и Эрдоган стали главными игроками в регионе.

Коновалов заявил, что американская сторона находится в поисках силы, которая будет решать их задачи в Сирии. Аналитик отметил, что Вашингтон изначально ставил задачей не борьбу с терроризмом, а свержение законного правительства. По этой причине была сделана ставка на курдских боевиков, которые чем отличаются от террористических формирований.

Эксперт заявил, что в свое время курды-боевики проигнорировали предложения Сирии о взаимопомощи, только лишь усугубляя ситуацию в стране. Он отметил, что в момент, когда перед Вашингтоном стал вопрос стратегического выбора, то он сделал выбор в пользу турков.