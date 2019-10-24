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 США использовали курдских террористов для дестабилазации Сирии, заявил эксперт

США использовали курдских террористов для дестабилазации Сирии, заявил эксперт
0:30   24 Октября 2019
Весь мир

США использовали курдских террористов для дестабилазации Сирии, заявил эксперт

США использовали курдских террористов для дестабилазации Сирии, заявил эксперт

Ультиматум сирийский властей курским боевикам по итогам договоренностей Москвы и Анкары является преддверием окончательной точки в сирийской войне. Об этом заявил в интервью «Экономике сегодня» военный эксперт Иван Коновалов.

 Американский телеканал CNN назвал США «крупнейшим геополитическим неудачником» на Ближнем востоке после того, как президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о совместном патрулировании севера САР. Телеканал отметил, что у американской стороны нет места в формировании будущего Сирии, тогда как Путин и Эрдоган стали главными игроками в регионе.

Коновалов заявил, что американская сторона находится в поисках силы, которая будет решать их задачи в Сирии. Аналитик отметил, что Вашингтон изначально ставил задачей не борьбу с терроризмом, а свержение законного правительства. По этой причине была сделана ставка на курдских боевиков, которые чем отличаются от террористических формирований.

Эксперт заявил, что в свое время курды-боевики проигнорировали предложения Сирии о взаимопомощи, только лишь усугубляя ситуацию в стране.  Он отметил, что в момент, когда перед Вашингтоном стал вопрос стратегического выбора, то он сделал выбор в пользу турков.

«Курдов-террористов просто сдали Турции, и у них не осталось выбора, кроме обращения за помощью к Дамаску. А опосредованно – к России, которая способствует сохранению государственности Сирии и установлению в ней мира», - заявил Коновалов.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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