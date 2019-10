- США вместе с курдами-террористами и ИГ ответственны за уничтожение сирийской экономики  

Восточные районы Сирии, богатые нефтью и потому имеющие важно значение для экономики страны, по-прежнему остаются под контролем курдских оккупантов, террористов ИГ* (запрещенной в России группировки) и сил возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Американцы, уйдя из северных районов Сирии, не спешат покидать восточный берег Евфрата, продолжая вести наземную и воздушную разведку, чтобы не допустить в эти районы, богатые нефтью и газом, правительственные силы.

Об этом в среду вечером пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что о патрулировании американскими ВВС нефтеносных районов Сирии, оккупированных курдскими террористами из SDF, сообщают местные источники в сети микроблогов Twitter и местных новостных ресурсах.

Intense flight of "Washington Alliance" fighter jets over the river bed in the countryside of Jazira, and the perimeter of the oil fields "Tank" and "Al-Omar", were observed Tuesday afternoon.