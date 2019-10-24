- США вместе с курдами-террористами и ИГ ответственны за уничтожение сирийской экономики  

Восточные районы Сирии, богатые нефтью и потому имеющие важно значение для экономики страны, по-прежнему остаются под контролем курдских оккупантов, террористов ИГ* (запрещенной в России группировки) и сил возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Американцы, уйдя из северных районов Сирии, не спешат покидать восточный берег Евфрата, продолжая вести наземную и воздушную разведку, чтобы не допустить в эти районы, богатые нефтью и газом, правительственные силы.

Об этом в среду вечером пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что о патрулировании американскими ВВС нефтеносных районов Сирии, оккупированных курдскими террористами из SDF, сообщают местные источники в сети микроблогов Twitter и местных новостных ресурсах.

Intense flight of "Washington Alliance" fighter jets over the river bed in the countryside of Jazira, and the perimeter of the oil fields "Tank" and "Al-Omar", were observed Tuesday afternoon. — Y.N.M.S (@ynms79797979) October 22, 2019

Подобное поведение говорит о том, что Штаты не намерены уходить из нефтеносных районов Сирии, захваченных курдскими террористами.

Как напоминает ФАН, в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор находятся крупнейшие в САР месторождения нефти Аль-Танак и Аль-Омар. Именно их захват, а вовсе не декларируемая борьба с ИГ*, был истинной целью операции «Буря Джазиры», которую осуществили в сентябре 2017 года курдо-арабские SDF при поддержке западной коалиции.

Пока правительственные силы осенью 2017 года освобождали от игиловцев западный берег Евфрата, и при помощи ВКС России прорвали блокаду административного центра провинции, начав продвижение к иракской границе, на восточном берегу уже началась операция двигавшихся с севера оккупационных YPG. США при этом уверяли, что не стремятся к контролю над Дейр-эз-Зором, но опекаемые ими курдские радикалы приближались стремительно и целенаправленно. Захватившие ранее эти территории бандформирования ИГ, которые на протяжении двух лет сами успешно торговали ворованной сирийской нефтью, заключили с курдскими оккупантами сделку, оставив им осенью 2017 года практически неповрежденными объекты на нефтяных и газовых полях Аль-Эзба, Табия и Аль-Джафра восточнее Дейр-эз-Зора, а в декабре того же года и стратегические нефтяные месторождения Аль-Танак и Аль-Омар.

О том, что по условиям заключенных сделок террористы без боя отдали нефтяные поля курдским оккупантам в обмен на процент от последующей торговли черным золотом, сообщали тогда ближневосточные новостные ресурсы и информационные порталы.

Проживавшее на данных территориях преимущественно арабо-сунитское население захватчикам мешало и с ним не церемонились. США, которые интересовались исключительно нефтью, закрывали глаза на то, что курдские оккупанты жестоко подавляют местных жителей, порой просто уничтожая арабские поселки и истребляя живущих там людей.

До сих пор из провинции Дейр-эз-Зор продолжают поступать сообщения от очевидцев совершенных курскими террористами зверствах и военных преступлениях против мирных жителей. По словам местных источников, речь идет о настоящем геноциде.

Курдские террористы из SDF, захватив основные сирийские центры нефтедобычи, сумели быстро наладить нелегальную торговлю черным золотом, распродавая энергоресурсы, в которых так остро нуждаются сами жители Сирии

Ранее на портале Arabi Today был опубликован видеоролик, на котором запечатлено движение колонны, незаконно вывозящей нефть из Сирии. При этом источник из SDF, передавший видео, рассказал журналистам, что дрон, снявший движение колонны, запечатлел лишь 30 цистерн, то есть примерно десятую часть колонны. По его словам, подобные рейды с сирийской нефтью повторяются примерно каждые десять дней.

Как отмечает издание, ИГ*, курдским оккупантам и США очень повезло, ведь они получили возможность грубо разворовывать ценные залежи природных богатств Сирии, в разведку и разработку которых Дамаск изначально вложил большие средства.

До войны Дейр-эз-Зор был центром нефтедобычи в Сирии. В 2014 году террористы ИГ* захватили полностью готовую инфраструктуру, которая затем в 2017 году перешла в руки курдских оккупантов. Все они в погоне за быстрой прибылью варварски использовали захваченные объекты, частично опорожнив стратегические месторождения, приведя в негодность часть оборудования, а некоторые источники и вовсе пришлось закрыть, так как дальнейшая добыча нефти на них стала невозможной.

США контролируют ситуацию и не мешают захватчикам, действия которых погружают нефтяную отрасль Сирии в серьезный кризис. Интересно, что введенные Вашингтоном экономические санкции против Сирии, нарушаются самими же американцами, которые нелегально продают сирийскую нефть в соседние страны, используя ИГ* и SDF как грубый инструмент, чтобы поставить измученную войной страну в еще худшее положение.

Как заявил в беседе с ФАН Борис Долгов – ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук – США, совместно с подконтрольными им SDF, систематически уничтожают сирийскую экономику, подрывая нефтяной сектор, уничтожая города и вводя санкции.

По мнению эксперта, Вашингтон после бомбардировок силами ВВС коалиции жилых районов, разрушения инфраструктуры городов и уничтожения целых населенных пунктов, намерен приступить к ликвидации Сирии в ее прежнем виде, и для этого, в числе прочих мер, провоцирует в стране бензиновый кризис.

«Нефтеносный регион за Евфратом представляет стратегическое экономическое значение для всей страны. Еще именно поэтому он также и интересен американцам и «Демократическим силам». Соответственно, вряд ли стоит ждать, что они так же относительно легко уйдут отсюда, как из северных районов, - отметил Долгов, добавив при этом: - Но такое отношение к фактически национальному достоянию республики, обеспечивающему ее благосостояние, – это, безусловно, преступление со стороны США и курдских группировок».

Эксперт также подчеркнул, что действия США влекут за собой тяжелейшие потери для Сирии, ее экономики, сирийского народа и его будущего, и подобные деяния не должны остаться безнаказанными. Мировому сообществу, добавил он, необходимо в конце концов привлечь к происходящему внимание ООН и привлечь виновных к ответственности.

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