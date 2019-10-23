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 Милонов после визита Епифания в Вашингтон назвал ПЦУ продуктом, созданным США

Милонов после визита Епифания в Вашингтон назвал ПЦУ продуктом, созданным США
21:59   23 Октября 2019
Весь мир

Милонов после визита Епифания в Вашингтон назвал ПЦУ продуктом, созданным США

Милонов после визита Епифания в Вашингтон назвал ПЦУ продуктом, созданным США

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Православная церковь Украины (ПЦУ) является продуктом, который создали США. Таким образом парламентарий в беседе с ИА «Политика сегодня» прокомментировал новость о встрече главы ПЦУ Епифания с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео в среду, 23 октября, в Вашингтоне.

«Какая церковь, такие и встречи. Епифаний и прочие самопровозглашенные лидеры околорелигиозных организаций — это все продукт, созданный Соединенными Штатами», — отметил Милонов.

Давняя мечта американского руководства — расколоть православную церковь, уверен парламентарий. Также депутат отметил, что глава ПЦУ своим визитом в Вашингтон продемонстрировал, что находится в подчинении США.

Милонов после визита Епифания в Вашингтон назвал ПЦУ продуктом, созданным США

«Они используют самых алчных, тщеславных людей, с нереализованными амбициями для того, чтобы сделать из них каких-то альтернативных лидеров. Поэтому Епифаний, наверное, если бы был поумнее не поехал бы туда. Потому что он все с потрохами сдал и показал, кто хозяин его и кому он подчиняется. Если бы он хотя бы пытался себя ощущать главой якобы церкви, то он, конечно не посчитал необходимым ехать на поклон к светским властям Соединенных Штатов», — заключил собеседник агентства.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим ПЦУ, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что госсекретарь и Епифаний обсудили ситуацию на востоке Украины, выразив надежду на ее урегулирование дипломатическим путем.

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Автор: София Синицына
#милонов #помпео #пцу #епифаний

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