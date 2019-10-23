- Террористы ПНС Ливии не контактируют с Хафтаром, чтобы не лишиться доходов от нефти

Представители ливийского Правительства национального согласия (ПНС), которое было создано при поддержке ООН и считается легитимным, принимают участие в саммите Россия – Африка, который 23-24 октября проходит в Сочи.

Однако, прибыв на мероприятие, целью которого является налаживание связей, представители ПНС дали понять, что не настроены на переговоры и на намерены говорить о возможности заключения перемирия с маршалом Халифой Хафтаром, так как не хотят лишиться доходов от продажи нефти.

Об этом в среду вечером сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом издание напоминает, что возглавляемое Фаизом Сараджем ПНС активно сотрудничает с рядом террористических группировок, например, с запрещенными в России ИГ*, «Аль-Каидой» и «Братьями-мусульманами». Представителей ПНС пригласили на российско-африканский саммит в надежде на то, что они примут участие в обсуждениях возможных мер урегулирования конфликта в своей стране, однако они уже продемонстрировали, что деньги от продажи нефти их интересуют больше, чем безопасность мирного населения.

Вооруженный конфликт в Ливии вышел на новый виток эскалации после того, как командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) был назначен фельдмаршал Халифа Хафтар, который твердо намерен очистить страну от террористов, пользующихся покровительством ПНС и существующим на деньги, полученные от торговли нефтью. В настоящее время ПНС, по сути является заложником, собственной «радикальной» армии.

Уже давно ПНС не вкладывает средств в развитие инфраструктуры на подконтрольных территориях и в социальное обеспечение граждан, финансируя исключительно запрещенную в России террористическую группировку ИГ*. И террористы, конечно не хотят лишиться такого щедрого спонсора

В свое время Муаммару Каддафи – основателю Ливийской Джамахирии – удалось реализовать в стране проект природно-сырьевой ренты, который гарантировал каждому ливийцу выплаты из доходов государства от продажи природных ресурсов. К этому же стремиться и фельдмаршал Хафтар, мечтающий вновь сделать Ливию одной из наиболее финансово успешных арабских стран, какой она была при Каддафи. Тогда страна, воплотившая в жизнь модель китайского экономического чуда до того, как это произошло в самом Китае, могла позволить себе вести независимый политический курс.

Для того чтобы воссоздать социальную модель поддержки населения Каддафи необходимо вливать в экономику государства доходы от продажи нефтепродуктов, но у ПНС на этот счет свои – совершенно другие – планы. Если нефтяные деньги будут уходить на социальную поддержку граждан, Правительство национального согласия лишится поддержки боевиков и на Сараджа с его кабинетом ополчатся те, кто в свое время свергал Каддафи и в стране разразится новый государственный переворот.

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