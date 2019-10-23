Путин пообещал Судану поддержку для нормализации внутриполитической ситуации

Россия будет оказывать поддержку Судану для нормализации внутриполитической ситуации в стране. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем верховного (Суверенного) совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в рамках форума в Сочи.

Москва продолжит настаивать, чтобы подходы международного сообщества к проблеме Судана носили непредвзятый и объективный характер, основываясь на уважении суверенитета стран.

«Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации», — заявил Путин.

По словам Путина, что Судан относится к числу давних надежных партнеров России.

Глава государства добавил, что РФ видит перспективы в укреплении торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы хотят наращивать в стране присутствие. Путин отметил, что инвесторы из России вкладывают значительные деньги, в частности, в золотодобывающую отрасль Судана.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.