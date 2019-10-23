Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование на севере Сирии, где велась антитеррористическая операция против курдов-боевиков, согласно подписанному между РФ и Турцией меморандуму. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 23 октября.

«По пути следования колонны жители сирийских населенных пунктов приветствовали российских военных полицейских», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные провели встречу с руководством местной администрации города Айн-эль-Араб, где обсудили вопросы реализации положений меморандума.

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Банформированиям из курдов дается 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные РФ и Турции приступят к совместному патрулированию.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.