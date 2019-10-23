Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

Жители ливийского Бенгази вышли на митинг против премьер-министра террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и его присутствия на саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Лозунги протестующих показывают настроения, которые царят на территории большей части африканской республики,фактически находящейся в режиме контртеррористической операции против террористов ПНС Ливии.

«Он источник всех наших бед. А маршал Хафтар, как освободил Бенгази, так должен освободить от этих военных преступников и Триполи. Мы готовы пойти за ним до конца», — заявляют манифестанты.

Напомним, эскалация конфликта в Ливии произошла в апреле 2019 года, когда армия под командованием Ливийской Национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара начала операцию «Аль Карама» («Достоинство») с целью освобождения Триполи от террористов.

Сейчас боевые столкновения идут на окраинах ливийской столицы. Подконтрольные Сарраджу террористические формирования поддержкиваются многочисленных незаконных бандформированиями, связаными с запрещенными в РФ «Аль-Каидой», ИГ и «Братьями-мусульманами».

Политический кризис в африканской республике начался в 2011 году после свержения и убийства лидера Муаммара Каддафи. Сейчас здесь установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые сотрудничает с террористами.