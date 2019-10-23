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Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

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20:40   23 Октября 2019
Весь мир

Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

Жители ливийского Бенгази вышли на митинг против премьер-министра террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и его присутствия на саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Лозунги протестующих показывают настроения, которые царят на территории большей части африканской республики,фактически находящейся в режиме контртеррористической операции против террористов ПНС Ливии.

«Он источник всех наших бед. А маршал Хафтар, как освободил Бенгази, так должен освободить от этих военных преступников и Триполи. Мы готовы пойти за ним до конца», — заявляют манифестанты.

Напомним, эскалация конфликта в Ливии произошла в апреле 2019 года, когда армия под командованием Ливийской Национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара начала операцию «Аль Карама» («Достоинство») с целью освобождения Триполи от террористов.

Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

Сейчас боевые столкновения идут на окраинах ливийской столицы. Подконтрольные Сарраджу террористические формирования поддержкиваются многочисленных незаконных бандформированиями, связаными с запрещенными в РФ «Аль-Каидой», ИГ и «Братьями-мусульманами».

Политический кризис в африканской республике начался в 2011 году после свержения и убийства лидера Муаммара Каддафи. Сейчас здесь установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые сотрудничает с террористами.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #пнс #саррадж

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