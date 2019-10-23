Избранный президент Палаты представителей Ливии Агила Салех направил в ООН требование о прекращении признания Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьером страны Файезом Сарраджем. Эксперт в беседе с ФАН заявил, что связь властей с террористами должна стать основой для роспуска ПНС и уголовного преследования его членов.

В послании генсеку ООН Салех призвал защитить деньги и имущество ливийского народа, а также пресечь преступления в республике. Он подчеркнул необходимость охранять суверенные фонды за рубежом, которые ПНС стремится присвоить под предлогом реализации проектов по развитию экономики. На деле же они желают использовать их для поддержки террористов, обороняющих Триполи.

Саррадж занимает пост премьера ПНС Ливии с марта 2016 года. ООН всячески поддерживает его. Вместо обещанного мира и стабильности, он установил в Триполи террористический режим. Бандформирования в Ливии главенствуют над институтами власти.

Отдельного стоит сказать о подконтрольных МВД ПНС Ливии — Департамент по борьбе с незаконной миграцией и Береговая охрана. СБ ООН фиксирует, что «мигранты в Ливии становятся жертвами произвольного задержания в бесчеловечных условиях и продолжают подвергаться пыткам и насилию», в том числе сексуальному.

При этом Ливия — участник Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также Конвенции Организации африканского единства.

Доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с ФАН выразил мнение, что поступившее обращение в ООН направлено не просто от политика, а от президента высшего законодательного органа Ливии. Его легитимность не оспаривается — он избран демократическим путем. В то время как ПНС назначило себя самостоятельно.

«Я думаю, что одиночные обращения могут быть не очень чувствительны для самого ООН. Надо подготовить общественное мнение, с которым они будут считаться, потому что надо признать ПНС нелегальной и нелегитимной структурой», — считает эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что деятельность ПНС попадает под определение террористической организации. Правительство находится вне закона, и должно быть распущено и подвергнуться преследованию.