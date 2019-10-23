Приравнивающие вейпы к сигаретам поправки внесли в Госдуму

Автор законопроекта о возврате «курилок» в аэропорты единорос Сергей Боярский подготовил поправки к документу, по которым электронные сигареты и вейпы приравниваются к обычным сигаретам.

В конце 2017 года Боярский внес законопроект, допускающий курение в специальных помещениях аэропортов. Комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять уточненный проект в первом чтении.

Минздрав раскритиковал законопроект. По мнению ведомства, возвращение «курилок» в аэропорты поспособствует увеличению количества курильщиков и росту связанных с этим заболеваний. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.

«Мы внесли поправки к моему законопроекту - они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет...», — написал Боярский в Instagram.

Парламентарий добавил, что при принятии поправок IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в ресторанах, ТЦ, вокзалах и прочих общественных местах, где работает запрет на курение табака.

По его словам, комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть проект поправок в четверг, 24 октября.