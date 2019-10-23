Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приравнивающие вейпы к сигаретам поправки внесли в Госдуму

Приравнивающие вейпы к сигаретам поправки внесли в Госдуму

 МВД предложило ужесточить ответственность за негативный контент для детей

МВД предложило ужесточить ответственность за негативный контент для детей
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

 Палата представителей призвала ООН положить конец террористической деятельности ПНС Ливии

Палата представителей призвала ООН положить конец террористической деятельности ПНС Ливии
Приравнивающие вейпы к сигаретам поправки внесли в Госдуму

Приравнивающие вейпы к сигаретам поправки внесли в Госдуму

 МВД предложило ужесточить ответственность за негативный контент для детей

МВД предложило ужесточить ответственность за негативный контент для детей
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

Жители Бенгази назвали главу террористов ПНС Сарраджа источником всех бед Ливии

 Палата представителей призвала ООН положить конец террористической деятельности ПНС Ливии

Палата представителей призвала ООН положить конец террористической деятельности ПНС Ливии
19:47   23 Октября 2019
Россия

Приравнивающие вейпы к сигаретам поправки внесли в Госдуму

Приравнивающие вейпы к сигаретам поправки внесли в Госдуму

Автор законопроекта о возврате «курилок» в аэропорты единорос Сергей Боярский подготовил поправки к документу, по которым электронные сигареты и вейпы приравниваются к обычным сигаретам.

В конце 2017 года Боярский внес законопроект, допускающий курение в специальных помещениях аэропортов. Комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять уточненный проект в первом чтении.

Минздрав раскритиковал законопроект. По мнению ведомства, возвращение «курилок» в аэропорты поспособствует увеличению количества курильщиков и росту связанных с этим заболеваний. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.

«Мы внесли поправки к моему законопроекту - они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет...», — написал Боярский в Instagram.

Парламентарий добавил, что при принятии поправок IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в ресторанах, ТЦ, вокзалах и прочих общественных местах, где работает запрет на курение табака.

По его словам, комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть проект поправок в четверг, 24 октября.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#госдума #поправки #вейпы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...