«Бургер Кинг» просит не предоставлять правовую охрану товарному знаку «Биг Мак»

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Биг Мак». Об этом в сред, 23 октября, сообщил представитель пресс-службы Burger King.

По его словам, если Роспатент откажет «Биг Маку» в правовой охране, тогда усилится конкуренция на рынке, что снизит цены и позволит населению сэкономить около 7,5 миллиарда рублей ежегодно. «Биг Мак» продают только в «Макдоналдсе», при этом знают этот продукт более 90 процентов граждан.

Также «Биг Мак» стоит 135 рублей, а менее известный аналог у Burger King — «Биг Кинг» — всего 69,99 рубля. Директор по коммуникациям «Бургер Кинга» Иван Шестов полагает, если «Биг Мак» войдет в ассортимент всех ресторанов быстрого питания, тогда граждане сэкономят минимум 7,5 миллиарда рублей.