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19:26   23 Октября 2019
Россия

«Бургер Кинг» просит не предоставлять правовую охрану товарному знаку «Биг Мак»

«Бургер Кинг» просит не предоставлять правовую охрану товарному знаку «Биг Мак»

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Биг Мак». Об этом в сред, 23 октября, сообщил представитель пресс-службы Burger King.

По его словам, если Роспатент откажет «Биг Маку» в правовой охране, тогда усилится конкуренция на рынке, что снизит цены и позволит населению сэкономить около 7,5 миллиарда рублей ежегодно. «Биг Мак» продают только в «Макдоналдсе», при этом знают этот продукт более 90 процентов граждан.

Также «Биг Мак» стоит 135 рублей, а менее известный аналог у Burger King  — «Биг Кинг» — всего 69,99 рубля. Директор по коммуникациям «Бургер Кинга» Иван Шестов полагает, если «Биг Мак» войдет в ассортимент всех ресторанов быстрого питания, тогда граждане сэкономят минимум 7,5 миллиарда рублей.

«Как это произошло с такими продуктами, как «гамбургер», «чизбургер», «наггетсы»», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#бургер кинг #макдоналдс #биг мак #роспатент

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