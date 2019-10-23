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19:28   23 Октября 2019
Россия

МВД предложило ужесточить ответственность за негативный контент для детей

МВД предложило ужесточить ответственность за негативный контент для детей

Представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник предложил на законодательном уровне ужесточить ответственность владельцев сайтов за негативный контент в интернете и СМИ для детей. Об этом он заявил 23 октября, в среду, во время заседания Совфеда. 

По мнению представителя МВД, ведомство хочет ужесточить контроль за деятельностью интернета и СМИ. Он подчеркнул, что часто СМИ «для красного словца» могут навредить детям информацией.

«Хотелось бы предложить установить ответственность для владельцев сайтов, которые не осуществляют контроль за распространяемой информацией», — сказал Колесник.

Он уточнил, что во многих западных странах есть такая же ответственность. Колесник также предложил создавать в социальных сетях популярные для детей позитивные месседж-группы, а также финансировать безопасные детские интернет-ресурсы. 

Ранее Колесник заявил, что подростковая преступность уменьшается, но при этом становится все более жесткой. Он предположил, что виной этому может быть интернет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #интернет #мвд #общество #подростковая преступность

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