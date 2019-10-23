Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

 МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно

МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно
Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

 МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно

МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно
19:05   23 Октября 2019
Весь мир

Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США, что прекращение огня на границе с Сирией,  где велась антитеррористическая операция против курдов-боевиков, будет постоянным. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме в среду, 23 октября.

Президент США также призвал другие страны должны подключиться к обеспечению безопасности на сирийско-турецкой границе.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс 17 октября договорились приостановить на 120 часов антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии. Бандформирования из курдов за это время должны покинуть сирийские территории, которые захватили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тоня Краснова
#сирия #турция #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...