Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США, что прекращение огня на границе с Сирией, где велась антитеррористическая операция против курдов-боевиков, будет постоянным. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме в среду, 23 октября.

Президент США также призвал другие страны должны подключиться к обеспечению безопасности на сирийско-турецкой границе.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс 17 октября договорились приостановить на 120 часов антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии. Бандформирования из курдов за это время должны покинуть сирийские территории, которые захватили.