Депутат Смолин назвал варварством осквернение памятника Красной Армии в Праге

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин счел осквернение памятника Красной армии в чешском городе Острава крайней степенью беспамятства. В беседе с ИА «Политика сегодня» парламентарий отметил, что данный жест вандалов является варварством.

«Знаете, я не выражаюсь нецензурно, поэтому придется говорить парламентским языком. Я считаю, что это варварство, вандализм и крайняя степень беспамятства. Мы прекрасно помним, что, когда в Праге началось восстание, советские войска, теряя людей, переходили туда в том числе из Германии», — заявил собеседник агентства.

Также депутат напомнил о помощи Красной армии Словацкому восстанию.

«Мы прекрасно помним, что советские войска помогали Словацкому восстанию. Между прочим, тогда это было единое государство», - заметил Смолин.

Депутат напомнил и о больших потерях, которые Красная армия понесла, освобождая Чехословакию от фашизма. Советские солдаты, помогавшие в те годы стране, ни в коей мере не имеют отношения к событиям, развернувшимся после Второй мировой войны.

«Мы прекрасно помним, что сотни тысяч наших ребят сложили головы за освобождение Чехословакии от фашизма. Даже если вандалам, которые это сделали, не нравятся послевоенные события, в любом случае, солдаты, которые освобождали Чехословакию, за это никаким образом не отвечают. Поэтому не могу найти приличных слов, чтобы сказать, как это называется. Это преступление перед памятью», — подытожил коммунист.

Ранее стало известно, что вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава. Кроме того, на монументе появилась надпись «Будапешт 1956».

Мэр города Томаш Мацура уже заявил, что ему стыдно за тех, кто за этим стоит. В настоящее время местные власти занимаются очищением памятника, установленного красноармейцам в 1946 году в первую годовщину окончания Второй мировой войны.