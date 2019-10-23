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19:28   23 Октября 2019
Россия

Депутат Смолин назвал варварством осквернение памятника Красной Армии в Праге

Депутат Смолин назвал варварством осквернение памятника Красной Армии в Праге

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин счел осквернение памятника Красной армии в чешском городе Острава крайней степенью беспамятства. В беседе с ИА «Политика сегодня» парламентарий отметил, что данный жест вандалов является варварством.

«Знаете, я не выражаюсь нецензурно, поэтому придется говорить парламентским языком. Я считаю, что это варварство, вандализм и крайняя степень беспамятства. Мы прекрасно помним, что, когда в Праге началось восстание, советские войска, теряя людей, переходили туда в том числе из Германии», — заявил собеседник агентства.

Также депутат напомнил о помощи Красной армии Словацкому восстанию.

«Мы прекрасно помним, что советские войска помогали Словацкому восстанию. Между прочим, тогда это было единое государство», - заметил Смолин.

Депутат напомнил и о больших потерях, которые Красная армия понесла, освобождая Чехословакию от фашизма. Советские солдаты, помогавшие в те годы стране, ни в коей мере не имеют отношения к событиям, развернувшимся после Второй мировой войны.

Депутат Госдумы напомнил чешским вандалам, кто освободил их страну от фашистов

«Мы прекрасно помним, что сотни тысяч наших ребят сложили головы за освобождение Чехословакии от фашизма. Даже если вандалам, которые это сделали, не нравятся послевоенные события, в любом случае, солдаты, которые освобождали Чехословакию, за это никаким образом не отвечают. Поэтому не могу найти приличных слов, чтобы сказать, как это называется. Это преступление перед памятью», — подытожил коммунист.

Ранее стало известно, что вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава. Кроме того, на монументе появилась надпись «Будапешт 1956».

Мэр города Томаш Мацура уже заявил, что ему стыдно за тех, кто за этим стоит. В настоящее время местные власти занимаются очищением памятника, установленного красноармейцам в 1946 году в первую годовщину окончания Второй мировой войны.

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Автор: София Синицына
#кпрф #чехия #вандалы #красная армия #смолин

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