Американский лидер Дональд Трамп поручил снять санкции с Турции, которые Вашингтон ввел из-за антитеррористической операции «Источник мира» против курдов-боевиков в Сирии. Однако окончательно ограничения с Анкары снимут лишь в случае, если Турция не вызовет недовольства США.

Операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.

Турецкий лидер Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс 17 октября договорились приостановить на 120 часов антитеррористическую операцию на северо-востоке САР. Курды-террористы за это время должны покинуть сирийские территории, которые захватили. В противном случае, Анкара продолжит наступление до полного освобождения земель.