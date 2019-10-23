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Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

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 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

 МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно

МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно
18:55   23 Октября 2019
Весь мир

Трамп поручил снять санкции с Турции

Трамп поручил снять санкции с Турции

Американский лидер Дональд Трамп поручил снять санкции с Турции, которые Вашингтон ввел из-за антитеррористической операции «Источник мира» против курдов-боевиков в Сирии. Однако окончательно ограничения с Анкары снимут лишь в случае, если Турция не вызовет недовольства США.

Операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) стартовала 9 октября. Цель — создать 30-километровую буферную зону безопасности.

Турецкий лидер Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс 17 октября договорились приостановить на 120 часов антитеррористическую операцию на северо-востоке САР. Курды-террористы за это время должны покинуть сирийские территории, которые захватили. В противном случае, Анкара продолжит наступление до полного освобождения земель.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #турция #общество

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