Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Лидер Уганды Йовери Мусевени призвал российские компании инвестировать в Африку. На форуме Россия — Африка он отметил, что континент богат природными ресурсами, но нуждается в создании и обновлении инфраструктуры.

«Я очень рад быть здесь, чтобы призвать российский частный сектор инвестировать в Африку», — сказал президент.

По словам Мусевени, Уганда обсуждает с российской стороной сотрудничество в сфере газа и атомной энергетики.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.