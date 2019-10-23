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18:54   23 Октября 2019
Россия

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Лидер Уганды Йовери Мусевени призвал российские компании инвестировать в Африку. На форуме Россия — Африка он отметил, что континент богат природными ресурсами, но нуждается в создании и обновлении инфраструктуры.

«Я очень рад быть здесь, чтобы призвать российский частный сектор инвестировать в Африку», — сказал президент.

По словам Мусевени, Уганда обсуждает с российской стороной сотрудничество в сфере газа и атомной энергетики.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.

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Автор: Саида Габиева
#россия #африка #уганда

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