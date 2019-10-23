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19:06   23 Октября 2019
Россия

Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Президент России Владимир Путин открыл встречу с коллегой из Нигерии Мухаммадом Бухари, заявив о близости взглядов России и Нигерии по глобальным вопросам. Об этом 23 октября пишет ТАСС. 

«Хотел бы отметить, что подходы России и Нигерии для решения многих актуальных вопросов глобальной повестки дня очень близки и мы рассчитываем на продолжение этого сотрудничества в будущем», — сказал он.

Российский лидер также отметил важность поиска возможностей для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Он добавил, что в «абсолютных величинах» оборот пока небольшой, но сразу же отметил, что он растет, причем «прилично» — в 2018 году рост составил 93%, напомнил президент России. 

По мнению Путина, большую роль должна играть двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Деловые советы Россия — Нигерия и Нигерия — России, созданные в 2006-2007 годах. Кроме этого, президент РФ напомнил об успешном проведении бизнес-форума, который прошел в мае 2019 года с участием более десятка российских компаний. 

Путин также выразил надежду, что после визита его коллегии из Нигерии в Россию отношения двух стран улучшатся по всем возможным направлениям. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #нигерия #саммит россия-африка

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