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18:50   23 Октября 2019
Россия

Мосгорнаследие назвало исторические элементы беседки имени 800-летия Москвы

Мосгорнаследие назвало исторические элементы беседки имени 800-летия Москвы

Эксперты определили предмет охраны беседки имени 800-летия Москвы — одного из памятников, которые находятся на территории Парка Горького. Об этом в среду, 23 октября, сообщил представитель пресс-службы Департамента культурного наследия Москвы.

По его словам, беседку заложили в 1947-м и построили в 1951 году по указу Иосифа Сталина в рамках празднования юбилея Москвы. Постройку приняли под государственную охрану в 2009 году. Среди тех элементов, которые признали предметом охраны, эксперты выделили высотную доминанту ансамбля — беседку-ротонду, бассейн с фонтаном, четыре фонтана 1847 года, восьмигранные чаши с рельефными пирамидальными основаниями с шарообразными навершиями, включая отделку и цвет.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что в те года при строительстве беседки использовали кирпич, красный гранит и бетон. Постройку декорировали лепниной, а на стелах ротонды изобразили ключевые вехи в истории столицы и страны. Проект воплотили в жизнь советский архитектор Андрей Иконников и скульптор Котихин.

«Сооружение венчала металлическая диадема со знаменами победы, которая до наших дней не сохранилась», — добавил Алексей Емельянов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #памятник #общество #мосгорнаследие

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