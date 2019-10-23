МВД связало ужесточение подростковых преступлений с влиянием интернета

Интернет оказывает на подростковые преступления большое влияние, поэтому они становятся все более жесткими. Такое мнение высказал представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, пишет 23 октября ТАСС.

В среду во время заседания круглого стола в Совфеде Колесник рассказал, что подростковые преступления становятся все более жесткими, хотя и наблюдается тенденция к их снижению.

«Мы ежегодно более 10 лет отмечаем сокращение [подростковой — ред.] преступности, но вместе с тем последние два-три года отмечается жестокость их поведения. Я говорю об увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений», — сказал он.

Он также подчеркнул, что количество особо тяжких преступлений подростков в прошлом году выросло на 7,2%, а тяжких — на 3%. Эксперт уверен, что на поведение подростков влияет интернет. Колесник напомнил, что только в 2019 году в России заблокировали более 25 тысяч сайтов, где содержится негативная для подростков информация. Однако они возникают снова «как грибы».

Представитель МВД отметил, что блокировка сама по себе желаемого результата не дает.