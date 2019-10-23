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18:36   23 Октября 2019
Россия

Путин навзал ДР Конго перспективным партнером для инвестиционного сотрудничества

Путин навзал ДР Конго перспективным партнером для инвестиционного сотрудничества

Российский лидер Владимир Путин назвал Демократическую Республику Конго (ДР Конго) перспективным партнером для развития инвестиционного сотрудничества. Об этом он заявил на рабочей встрече с лидером страны Феликсом Чисекеди в рамках саммита Россия — Африка.

«Рассматриваем ДР Конго в качестве одного из наиболее перспективных партнеров в Африке, на африканском континенте со значительным потенциалом в торгово-инвестиционной сфере», — рассказал глава российского государства.

По его словам, потенциал связан с большим количеством природных и людских ресурсов. Путин охарактеризовал российское-конголезское сотрудничество как конструктивное и взаимоуважительное.

Он назвал первого премьер-министра после провозглашения независимости ДР Конго в июне 1960 года Патриса Лумумбу «легендарным борцом за освобождение африканских народов от колониализма». Он напомнил, что СССР поддерживал конголезцев.

Товарооборот между странами небольшой, отметил Путин. Но по итогам 2018 года его объем увеличился на 45%. Значительный потенциал видится в горнорудной отрасли, но Россия готова налаживать сотрудничество и в других сферах, отметил глава государства.

Путин навзал ДР Конго перспективным партнером для инвестиционного сотрудничества

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #африка #др конго

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