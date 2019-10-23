Сочи подготавливали к саммиту Россия — Африка почти девять месяцев

Подготавливать город к проведению экономического форума и саммита Россия — Африка начали в феврале, чтобы создать комфортную обстановку для гостей и жителей Сочи. Об этом в среду, 23 октября, сообщила директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации курорта Светлана Батяйкина.

По ее словам, у Сочи большой опыт встречи крупнейших международных спортивных, культурных и деловых событий​​​. Однако подготовку к форуму и саммиту Россия — Африка начали заблаговременно, ведь события такого уровня и масштаба проходят в Сочи впервые.