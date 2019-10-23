Сочи подготавливали к саммиту Россия — Африка почти девять месяцев
Подготавливать город к проведению экономического форума и саммита Россия — Африка начали в феврале, чтобы создать комфортную обстановку для гостей и жителей Сочи. Об этом в среду, 23 октября, сообщила директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации курорта Светлана Батяйкина.
По ее словам, у Сочи большой опыт встречи крупнейших международных спортивных, культурных и деловых событий. Однако подготовку к форуму и саммиту Россия — Африка начали заблаговременно, ведь события такого уровня и масштаба проходят в Сочи впервые.
«Это накладывает очень большую ответственность на город. И подготовка началась задолго. Готовиться мы начали с февраля», — добавила Светлана Батяйкина.
Сформировали организационный комитет, а основным направлением работы стала подготовка инфраструктуры Сочи к экономическому форуму и саммиту. Мэр города возглавил рабочую группу по подготовке инфраструктуры. Губернатор Кубани также возглавил несколько рабочих групп по размещению, волонтерам, транспорту.
Также в Сочи сформировали городской оперативный штаб. Городские власти не только создали безопасную и комфортную атмосферу для участников форума и саммита, но и не нарушили привычную жизнь Сочи, резюмировала Светлана Батяйкина.
Пленарное заседание Экономического форума Россия – Африкаhttps://t.co/FbctMoCQ37 Источник: https://t.co/q7n3rAdnOG pic.twitter.com/2hdsSCDNaj— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 23 октября 2019 г.