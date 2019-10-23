Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

 МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно

МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно
Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Путин отметил важность инвестиционного сотрудничества с Нигерией

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

 МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно

МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно
18:20   23 Октября 2019
Россия

Сочи подготавливали к саммиту Россия — Африка почти девять месяцев

Сочи подготавливали к саммиту Россия — Африка почти девять месяцев

Подготавливать город к проведению экономического форума и саммита Россия — Африка начали в феврале, чтобы создать комфортную обстановку для гостей и жителей Сочи. Об этом в среду, 23 октября, сообщила директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации курорта Светлана Батяйкина.

По ее словам, у Сочи большой опыт встречи крупнейших международных спортивных, культурных и деловых событий​​​. Однако подготовку к форуму и саммиту Россия — Африка начали заблаговременно, ведь события такого уровня и масштаба проходят в Сочи впервые.

«Это накладывает очень большую ответственность на город. И подготовка началась задолго. Готовиться мы начали с февраля», — добавила Светлана Батяйкина.

Сочи подготавливали к саммиту Россия — Африка почти девять месяцев

Сформировали организационный комитет, а основным направлением работы стала подготовка инфраструктуры Сочи к экономическому форуму и саммиту. Мэр города возглавил рабочую группу по подготовке инфраструктуры. Губернатор Кубани также возглавил несколько рабочих групп по размещению, волонтерам, транспорту.

Также в Сочи сформировали городской оперативный штаб. Городские власти не только создали безопасную и комфортную атмосферу для участников форума и саммита, но и не нарушили привычную жизнь Сочи, резюмировала Светлана Батяйкина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сочи #саммит #африка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...