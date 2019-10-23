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18:18   23 Октября 2019
Весь мир

Продвижение Китая в создании ракет встревожило НАТО

Продвижение Китая в создании ракет встревожило НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китаю пора стать участником соглашения о контроле за вооружениями. Об этом он заявил в среду, 23 октября, в ходе конференции, посвященной контролю за вооружениями. 

По мнению главы Североатлантического альянса, Пекин сильно продвинулся в создании вооружений, в том числе противокорабельных ракет и дронов. Он добавил, что у Китая есть сотни ракет с радиусом действия, который запрещен договором о РСМД. Столтеберг подчеркнул, что военный бюджет Китая второй по величине в мире. 

Он также напомнил, что недавно страна показала новую ядерную ракету, которая способна достичь США.

«Новая сверхзвуковая крылатая ракета и ассортимент дронов и противокорабельных ракет показывают миру, как далеко продвинулся Китай», — сказал генсек альянса.

Он добавил, что Китай не нарушает договор о контроле над вооружениями, но обладает определенными обязанностями как крупная военная держава. 

Ранее экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон объяснил, почему США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это случилось в том числе из-за действий Китая, который обладает «тысячами» подпадающих под соглашение ракет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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